Gli alunni di Albignasego in visita al comando provinciale dei carabinieri di Padova

Nonostante il maltempo e la forte nevicata, cinquanta ragazzi accompagnati da quattro insegnanti delle quinte elementari della scuola Leonardo da Vinci di Albignasego, hanno visitato il comando provinciale dei carabinieri di Padova, in via Rismondo.

Un'esperienza affascinante

Accolti dal comandante provinciale colonnello Oreste Liporace e dal comandante della compagnia di Padova, maggiore Antonello Sini, i ragazzi sono stati guidati in un tour all’interno della caserma, durante il quale si sono resi conto di come scorre la giornata all’interno della struttura dell’Arma. Hanno incontrato il personale della Stazione Carabinieri, del Nucleo Radiomobile che ha mostrato equipaggiamenti e i mezzi speciali, l’Artificiere Antisabotaggio, che con il suo robottino ha fatto una piccola dimostrazione, nonché i militari della Squadra Rilievi, che con le tute bianche e gli strumenti scientifici per studiare le scene del crimine hanno fatto sentire gli studenti proiettati in una fiction.

La "Cultura della legalità" nelle scuole

L’iniziativa rientra in un più ampio programma teso alla formazione della “Cultura della legalità” che vede i carabinieri impegnati in molte scuole della provincia in incontri con gli studenti per parlare di bullismo, cyber-bullismo, rischio delle tossicodipendenze, educazione stradale e vari argomenti di educazione civica. Gli incontri, promossi sia su iniziativa dell’Arma sia delle direzioni didattiche, raccolgono l’interesse dei giovani che grazie a un approccio informale apprezzano meglio il senso della missione istituzionale dei militari. A tutti sono stati distribuiti gadget in ricordo della mattinata.