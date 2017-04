“RicicloAperto”, cinquanta bambini delle elementari in visita all'impianto di Campodarsego

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Dal 26 al 28 aprile, in tutta Italia, si terranno le manifestazioni di “Ricicloaperto”, una grande campagna di comunicazione di Comieco su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, che ha l'intento di far conoscere e mostrare in presa diretta le diverse fasi del ciclo del riciclo ed educare i più giovani ad un uso consapevole delle risorse.

Anche Etra prenderà parte all'iniziativa, accogliendo nel suo impianto di Campodarsego una cinquantina di bambini che frequentano la quarta elementare del plesso della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino di Albignasego.

L'appuntamento è fissato per la mattinata di mercoledì 26 aprile.

I piccoli studenti saranno accolti da un Educatore Ambientale di Etra e da un referente inviato dal Comieco, verranno divisi in due gruppi in modo da potersi alternare in due diversi momenti della mattinata: la visita all'impianto, seguendo tutte le fasi della selezione del rifiuto carta e cartone, e una presentazione in video che racconterà il valore del riciclo e le tecnologie del comparto.

L'impianto di Reschigliano di Campodarsego è una piattaforma di selezione, dove carta, cartone e poliaccoppiati vengono separati tramite tecnologie moderne con sistemi a raggi ottici, ma anche con metodo manuale. Qui tutto questo materiale viene accumulato in grandi cubi, pronti per essere destinati agli impianti di riciclo. In questa struttura, però, oltre alla separazione di carta e cartone, si riesce anche a ripulire il rifiuto dalle notevoli quantità di plastica che per mancanza di attenzione non vengono differenziate (come capita ad esempio per le riviste col cellophan).