Elemosina in stazione e sulla banchina: allontanati per 48ore un 51enne e un 21enne

Scoperti a chiedere l'elemosina in stazione a Padova, sono stati entrambi raggiunti dal provvedimento di allontanamento dal territorio.

I provvedimenti

I provedimenti martedì ad opera delle forze di polizia, a seguito dei controlli straordinari voluti dal questore. A finire nei guai un 51enne e un 21enne di origine romena. Il primo, pizzicato nell'area della stazione, è stato sanzionato per 516 euro e colpito da un provvedimento di allontanamento dalla zona per 48 ore. Stessa sorte ad un 21enne connazionale, pizzicato a chiedere la questua sui binari della stazione. Anche per lui provvedimento di allontanamento per 48 ore.