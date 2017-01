La prima nata del 2017: benvenuta, Elena

Si chiama Elena. È lei la prima nata del 2017 a Padova. La piccola, di quasi 4 chili, è venuta al mondo alle 3.56 del 1 gennaio, per la gioia immensa di mamma Stefania e papà Alberto, entrambi di Cadoneghe.

LA PRIMA NATA DEL 2017. A darle il benvenuto, a nome della comunità cittadina, il sub commissario della prefettura di Padova Antonella Reina, assieme a Flora Grassivaro, presidente della Federazione delle donne per la pace nel mondo, a Mara Bertini, presidente di Progetto donna oggi, e ad una rappresentante della Federazione delle famiglie per la pace mondiale e l’unificazionismo.

I DONI. Come da tradizione, alla piccola sono stati consegnati dei doni dal forte contenuto simbolico. La bambina è stata inoltre investita del titolo di "piccola ambasciatrice di pace".