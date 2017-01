Pozzonovo, stroncata dal male a soli 28 anni

La sua gioia di vivere è stata stroncata troppo presto. Aveva solo 28 anni, Elena Vettore, scomparsa lunedì - come riporta Il Mattino di Padova - a causa di un violento male ricomparso poco più di un anno fa. Lo stesso male che aveva un tempo sconfitto: all'epoca era solo una bambina di 8 anni.

VINTA DAL MALE A 28 ANNI. Giovedì, nella chiesa parrocchiale di Pozzonovo, la famiglia e quanti le volevano bene si sono raccolti per un ultimo saluto alla giovane. C'erano la mamma, il papà e le due sorelle minori. Ma anche tanti amici, alcuni tra gli ex compagni di classe del Corradini di Este. Elena, dopo il diploma, aveva deciso di lavorare. Aveva avuto diverse esperienze come baby-sitter e in asilo nido. Fino al sopraggiungere della malattia. La famiglia ha deciso di acconsentire alla donazione delle cornee.