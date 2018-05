Ad Albignasego eletta Miss Mamma Italiana: sul podio anche tre mamme padovane

Proseguono in tutta Italia, le selezioni di “Miss Mamma Italiana 2018”, concorso nazionale di bellezza - simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni, giunto quest’anno alla sua 25° edizione, manifestazione curata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso).

La sfilata

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile. In Piazza del Donatore ad Albignasego, con il Patrocinio del Comune di Albignasego, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2018”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti casual ed eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

Le mamme premiate

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Laura Zambelli 35 anni, impiegata amministrativa, di Vigasio (VR), sposata con Giuseppe e mamma di Nicole di 4 anni. Laura è una dolce e simpatica mamma con capelli castani e occhi marroni, con il sogno di condurre un pro-gramma televisivo sugli animali e la natura.

Altre le mamme premiate:

◦ “Miss Mamma Italiana Sprint” SALLY AVESANI, 42 anni, educatrice, di Castelnuovo del Garda (VR), mamma di Eden, Nayeli e Solidea;

◦ “Miss Mamma Italiana Glamour” ILARIA COVIELLO, 40 anni, interprete, di Noventa Padovana (PD), mamma di Federico di 2 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Solare” CRISTINA TARCAU, 35 anni, casalinga, di Crespano del Grappa (TV), mamma di Alisa e Nicole, di 11 e 5 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Dolcezza” CECILIA SANTAGATA, 32 anni, consulente di bellezza, di Trevignano (TV), mamma di Michael, Giada e Marco, di 16, 12 e 6 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana in Gambe” VANINA KORCARI, 35 anni, casalinga, di Bolzano Vicentino (VI), mamma di Nancy e Lorenzo, di 10 e 2 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Arianne” EDY FABRIANI, 39 anni, casalinga, di Solesino (PD), mamma di Samuel di 14 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Romantica” CATIA CALLEGARO, 49 anni, operatore assistenza, di Campolongo Maggiore (VE), mamma di Deniel e Lisa;

◦ la fascia “Miss Mamma Italiana Simpatia” è andata a pari merito a FRANCESCA PANZACCHI, 43 anni, curatrice editoriale, di San Lazzaro di Savena (BO), mamma di Stefano e Luca, di 13 e 8 anni; AGATA RACCUGLIA, 40 anni, estetista, di Dussano (BL), mamma di Giorgia, Santi e Pietromarco, di 20, 18 e 7 anni e VESNA STANKOVIC, 36 anni, cameriera, di Altavilla Vicentina (VI), mamma di Marina e Lana, di 16 e 7 anni.

Per la categoria “Miss Mamma Italiana GOLD” (categoria riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), la vittoria assoluta è andata ad AGNESE FUREGON, 51 anni, oss, di Albignasego (PD), mamma di Denise di 22 anni.

La manifestazione

La manifestazione è stata presentata da Paolo Teti I'ideatore e Patron del concorso e da Lara Biscuola “Miss Mamma Italiana Gold 2016”. Ospiti d’onore, le Mamme Madrine (ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso e le Pre Finaliste dell’edizione 2018). Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al nu-mero 0541 344300.