Cinghiali, modificato il regolamento per il controllo degli animali nel parco

Il Commissario Straordinario dell’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, Enrico Specchio, ha approvato con decreto alcuni chiarimenti e modifiche al Regolamento, in vigore dallo scorso 8 maggio, per il controllo della popolazione degli ungulati all’interno dell’area protetta.

LE DECISIONI

Durante questi sei mesi di vigenza del Regolamento, al fine di favorire una sua migliore applicazione ed esecuzione, i selecontrollori e i componenti della squadra faunistica dell’Ente Parco hanno prodotto alcune osservazioni, in base alle quali ora si è stabilito: che per la realizzazione delle nuove postazioni fisse sia consentita una deroga relativa all’utilizzo del legno, previa motivata dichiarazione del selecontrollore di non poter impiegare tale materiale; che le armi da usare siano esclusivamente quelle con canna ad anima rigata con calibri compresi tra 6,5 e 7 mm, a caricamento singolo manuale o basculanti, equipaggiati con ottiche di mira; di determinare un diverso numero dei capi di cui può entrare in possesso ciascun selecontrollore abilitato, prevedendo che nell’ambito delle quantità assegnate parte delle stesse possa essere ceduta al proprietario del fondo sul quale viene svolta l’attività di aspetto; che le pasturazioni hanno lo scopo di far fermare l’animale lungo il suo tragitto e permetterne il suo abbattimento: per questo motivo si ritiene necessario tenere attive le sole poste che saranno oggetto di appostamento nel breve periodo; le pasture, inoltre, devono essere alimentate con una modica quantità di mangime.