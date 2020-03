Live Cornavisus: mezzo Veneto zona rossa, in Regione 744 positivi al test, funerali e matrimoni a "porte chiuse"

Entrato in attuazione per il secondo giorno le nuove norme del decreto per evitare il diffondersi del virus: chiuse scuole, università, palestre, centri culturali e sportivi. I casi di contagio amumentano.

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800462340 +++

Miuto per minuto

Ore 11.00 - Tutti i dati aggiornati dei contagi: a questo link l'articolo completo.

Ore 10.45 +++ La tabella aggiornata dei contagi per Provincia+++

Ore 10.30 +++ La tabella aggiornata dei contagi in Regione+++

Ore 10.15 - +++Coldiretti: no agli assalti ai supermercati+++: a questo link l'articolo completo.

Ore 9.50 - Così Alessandro Zan, deputato padovano del Pd: «Le misure adottate dal governo, che riguardano anche parte del Veneto, sono dure e straordinarie, prese dopo serrate consultazioni con esperti e tecnici dell’Istituto Superiore della Sanità. Ma hanno un obiettivo, cioè di fermare il contagio e tutelare la salute di tutti, in particolare delle fasce più a rischio e tornare al più presto alla normalità, anche nei settori socioeconomici. Per questo è necessario che arrivi dalle istituzioni, di qualsiasi livello, una voce univoca che inviti al rispetto delle misure e ne diffonda il contenuto, senza entrare nel merito del provvedimento. Luca Zaia, contestando le scelte del governo, espone in primis proprio i cittadini delle province di Padova, Venezia e Treviso a ulteriore incertezza, in un momento già critico. È il momento dell’unità: anche dalle istituzioni regionali deve arrivare un messaggio chiaro in tal senso. Da Zaia mi aspetto parole di unità e responsabilità, non servono polemiche politiche o di parte in questo momento di emergenza e difficile per tutti».

Ore 9.30 - Le dichiarazioni di Loris Scarpa, segretario generale di Fiom Cigl Padova: a questo link l'articolo completo.

Ore 9.00 - Tutte le disposizioni della chiesa fino al 3 aprile: stop ai funerali e matrimoni aperti, stop catechesi. A questo link tutte le indicazioni.

Ore 8.30 - A questo sito governativo privati mettono a disposizione servizia digitali gratuiti a chi vive nelle zone rosse: questo il link.

Ore 7.30 - L'emergenza continua. Restano chiuse nella provincia di Padova, in quella di Venezia e in quella di Treviso le scuole, le palestre, le università. Bar e ristoranti chiuderanno alle 18.