Coronavirus, i dati aggiornati: un morto a Camposampiero, Verona la provincia con più contagiati

Nella mattinata di mercoledì 1 aprile Azienda Zero ha emesso il bollettino con i primi aggiornamenti di giornata sul Coronavirus.

Padova e provincia

In provincia di Padova si registrano attualmente 2283 persone positive al Covid-19 - 56 in più rispetto al pomeriggio di martedì - oltre agli attualmente 85 positivi nel cluster di Vo' (dato che rimane a 0). La novità nei dati sono quelli che riguardano i negativizzati: 132 a Paodva e 59 a Vo'. L'azienda ospedaliera vede attualmente ricoverati 143 pazienti affetti da Coronavirus, 31 dei quali si trovano in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). Dal 21 febbraio sono 138 i dimessi, mentre sono 22 i decessi. Nel Covid-Hospital di Schiavonia ci sono 146 i ricoverati, di cui 25 in rianimazione (+0 rispetto a ieri) e si sono contati 36 morti. Questi i dati degli altri ospedali in provincia di Padova da inizio emergenza: Piove di Sacco 0 ricoverati 0 in terapia intensiva (1 decesso dal 21 febbraio), Cittadella 6 ricoverati di cui 6 in terapia intensiva (2 decessi dal 21 febbraio), Camposampiero 9 ricoverati di cui 0 in terapia intensiva con un decesso (4 decessi dal 21 febbraio). Ci sono poi i dati sulla di cura Villa Maria dove si conta un totale di 7 positivi e un decesso.

Isolamento domiciliare

Per quanto riguarda l'isolamento domiciliare sono 3959 nel capoluogo Euganeo, 4307 a Venezia, 3371 a Verona, 4170 a Treviso, 2640 a Vicenza, 1263 a Belluno e 556 a Rovigo.

Veneto

Nella mattinata del 1 aprile i casi di Covid-19 positivi in regione sono 9625 (251 in più rispetto a ieri), con 2068 ricoverati di cui 350 in terapia intensiva. Sono invece 902 le persone dimesse dal 21 febbraio e 473 i deceduti risultati positivi al virus. Quella di Padova non è più la provincia attualmente più colpita dai positivi, Verona la sorpassa (2287), seguita al terzo posto da Treviso (1554), Vicenza (1327), Venezia (1231), Belluno (460) e Rovigo (140) mentre 77 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 181 hanno il domicilio fuori dal Veneto.

