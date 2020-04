Emergenza Coronavirus: i dati della giornata di domenica

Si sono registrati altri quindici decessi da questa mattina, domenica 5 aprile 2020, in tutta la regione Veneto. Due di questi sono deceduti all'ospedale di Padova. Stando all'ultimo report, in Veneto i contagi salgono a 11407, sono quindi 181 i casi in più. I soggetti in isolamento domiciliare, invece, sono quasi ventimila: sono 19.987 i cittadini costretti a una rigida quarantena.

Padova e provincia

A Padova attualmente ci sono 2712 persone che sono risultate positive al test, 54 casi in più rispetto al giorno precedente. A Vo', invece, ci sono attualmente 18 persone positive al test. In totale i deceduti tra ospedale e casa di riposo sono 3, mentree i guariti, con tampone tornato negativo sono 66. Ci sono quindi anche buone notizie.