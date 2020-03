Live Coronavirus: atteso in questi giorni il picco dei contagi, primo weekend di "coprifuoco"

Primo fine settimana di coprifuoco a Padova come in tutto il territorio nazionale. I contagi crescono come quelli che guardiscono. Segui con noi il live minuto per minuto.

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800462340 +++

Live minuto per minuto

Ore 10.15 - Chiusa dalla Guardia di Finanza la "Jolly Enoteca", locale gestito da cinesi, in via Roma a Rovolon per due giorni dato che non ha rispettato l'orario di chiusura delle 18 in vigore fino a due giorni fa.

Ore 9.45 - Il comune di Carmignano di Brenta ha attivato alcune modalità di aiuto per chi deve fare i compiti da casa: a questo link l'articolo intero.

Ore 9.30 - L'ex giocatore del Calcio Padova Alex Lalas ha lanciato un messaggio twitter alla città di Padova:

Ore 9.00 - La protezione civile dalla serata di giovedì annuncia con gli altoparlanti cosa fare: a questo link l'articolo completo.

Ore 8.30 - I consiglie del dottore Andrea Padoan, commercialista, per il lavoro da casa: a questo link l'articolo completo.

Ore 7.30 - Anche oggi serguiremo l'evolversi della situazione minuto per minuto con tanti aggiornamenti.