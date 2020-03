Live - Coronavirus, entra in vigore il nuovo decreto, scuole chiuse, nei bar solo servizio al tavolo

Secondo lunedì di emergenza Coronavirus in Veneto e in tutta Italia. In Regione registrati altri casi casi, con scuole chiuse per un'altra settimana. Le nuove disposizioni prevedono che nei bar si possa servive da bere e da mangiare solo a chi è seduto.

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800462340 +++

Ore 09.00 - A Lozzo Atestino formazione a distanza per i bambini. A questo link tutti i dettagli.

Ore 08.30 - Morto il pensionato di Mira ricoverato a Padova che aveva contratto il Coronavirus: a questo link tutti i dettagli.

Ore 08.00 - Il ministero nella serata di domenica ha emanato un nuovo decreto che prevede una serie di limitazioni per le regioni più colpite. A questo link tutti i dettagli.