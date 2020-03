LIVE Coronavirus: Mattarella firma il decreto, crescono i nuovi casi e le guarigioni

Prosegue l'emergenza Coronavirus in tutto in nord-italia e in particolare in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Nella serata di lunedì il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800462340 +++

Ore 12.00 - Anche Confapi Veneto lancia un grido d'allarme. A questo link l'articolo completo.

Ore 11.30 - +++Il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro annuncia "Tasse rinviate per tutte le attività comunali". A questo link l'articolo.

Ore 10.30 - Appello dei gestori di saloni di bellezza e parrucchieri: locali sicuri. A questo link l'articolo completo.

Ore 10.15 - «Il Coronavirus non esiste, se questa è una pandemia allora ce l'abbiamo tutti gli anni. E' una falsità palese costruita dal governo francese per sabotare i progetti di 'Via della Seta' fra Pechino e Venezia». A sostenerlo è il presidente della casa del caffè Hausbrandt, Martino Zanetti, parlando di una "criminale operazione" di un Paese europeo. «Come uomo dissento totalmente dai meccanismi di coercizione mascherati da ordini di tutela della salute pubblica - aggiunge Zanetti - e ai miei collaboratori consiglio di viaggiare e muoversi liberamente senza preoccupazioni».

Ore 09.50 - Appello di Federnuoto e Assonuoto: le piscine sono ambienti sicuri. A questo link l'articolo completo.

Ore 09.40 - Tutte le disposizioni e le limitazioni per le parrocchie e le chiese: a questo link l'articolo completo.

Ore 09.15 - Lunedì Despar ha donato ai cittadini di Vo' generi di prima necessità: a questo link l'articolo completo.

Ore 09.00 - Il governatore Zaia ha incontrato i rappresentanti del Silb: a questo link l'articolo completo.

Ore 08.30 - Il decreto, che contiene le prime misure di sostegno economico per famiglie e imprese della zona rossa, e un primo pacchetto di aiuti per il turismo, è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore da oggi.

Ore 08.00 - Nella serata di lunedì il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto-legge ed il relativo disegno di legge di conversione sulle "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019". Il decreto è stato adottato dal premier Giuseppe Conte.