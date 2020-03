Live Coronavirus: altri contagi a Padova, si "ferma" tutta l'Italia, scuole e manifestazioni bloccate

Prosegue l'emergenza Coronavirus. Il bilancio per la provincia di Padova continua a salire. Le nuove disposizioni si estendono a tutta Italia.

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800462340 +++

Live Coronavirus

Ore 9.35 - Confapi: no agli allarmismi ingiustificati, a questo link l'articolo completo.

Ore 9.30 - «I Comuni considerino l'idea di aiutare i genitori dei bambini iscritti alle scuole materne paritarie e tengano presente che, se qualche amministrazione cittadina può decidere di azzerare le quote degli istituti pubblici per tutto il periodo di chiusura per Coronavirus, questo avviene grazie alla fiscalità generale, e quindi anche delle tasse di chi ha i figli negli asili parrocchiali». L'esortazione giunge dal presidente regionale della Federazione italiana delle scuole materne (Fism) del Veneto, Stefano Cecchin

Ore 9.15 - Tutte le nuove misure adottate dal governo: a questo link l'articolo completo.

Ore 9.00 - E' in vigore anche Italia il blocco dell'esportazione di mascherine prodotte sul territorio nazionale verso altri Paesi. La misura, scattata in molti paesi europei, era stata decisa dalla Protezione Civile, ed e' in vigore da alcuni giorni ed ha l'obiettivo di evitare la carenza di tali dispositivi sul territorio.

Ore 8.30 - «Le misure del dpcm vanno nella direzione di un forte contenimento e rallentamento della diffusione dell'infezione da coronavirus. Forti alleati per contrastare l'infezione sono i comportamenti dei cittadini». A dirlo è il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro riguardo le posizioni emerse all'interno del comitato tecnico scientifico sulle decisioni assunte.

Ore 7.30 - Nuove misure adottate dal governo ed estese a tutta l'Italia in vigore fino al 15 marzo.