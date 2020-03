LIVE - Coronavirus: attesa per le decisioni su Vo'. Sport fermo, weekend di "quarantena"

Prosegue l'emergenza Coronavirus. Il bilancio per la provincia di Padova continua a salire. Le nuove disposizioni in tutta Italia e c'è attesa per la decisione sulla quarantena della zona rossa di Vo'

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800462340 +++

Minuto per minuto

Ore 11.15 - Coronavirus, i dati ufficiali su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto: l'aggiornamento della mattinata. A questo link l'articolo.

Ore 10.30 - Attività e servizi al pubblico della polizia sono garantiti nonostante l'emergenza sanitaria. Link all'articolo.

Ore 9.00 - Turismo in ginocchio alle Terme: i sindaci Riccardo Mortandello (Montegrotto Terme) e Federico Barbierato (Abano Terme) suggeriscono al Governo di varare alcune detrazioni fiscali per gli operatori colpiti. In paricolare, poter portare in detrazione dal 730, per l'anno in corso e per il prossimo, le spese sostenute per effettuare vacanze in Italia. Parallelamente chiedono un prolungamento straordinario della Naspi, il sostegno pubblico alla disoccupazione, altrimenti in scadenza per i lavoratori stagionali nei prossimi giorni. Link all'articolo.

Ore 8.30 - Il tribunale di Padova blocca i processi dal 9 marzo al 31 marzo: le udienze civili e penali saranno rinviate, fatto salve le udienze urgenti (per esempio quelle con detenuti con scadenza termini detenzione relativamente prossima). La decisione è stata presa questa mattina alla presenza del presidente del tribunale Caterina Santinello, del capo della procura Antonino Cappelleri, della procuratrice aggiunta Valeria Sanzari, del presidente della sezione penale del tribunale di Padova Nicoletta De Nardus e del presidente dell’ordine degli avvocati Leonardo Arnau. Per le udienze civili le comunicazioni verranno inviate in via telematica, per quelle penali si terranno solo udienze di rinvio. Il documento ufficiale verrà diffuso domani.

Ore 7.30 - Tutti gli abitanti di Vo' saranno nuovamente sottoposti a tampone.