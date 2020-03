LIVE - Coronavirus: mezzo Veneto zona rossa, in Regione 744 positivi al test, funerali e matrimoni a "porte chiuse"

Entrato in attuazione per il secondo giorno le nuove norme del decreto per evitare il diffondersi del virus: chiuse scuole, università, palestre, centri culturali e sportivi. I casi di contagio amumentano.

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800462340 +++

Live emergenza Coronavirus

Ore 13.30 - Il governatore Luca Zaia: «La terapia intensiva, in questo momento, siamo noi. Sono giorni fondamentali per arginare il contagio. Evitiamo il contatto ravvicinato. Evitiamo gli assembramenti. Ci sono molte persone a rischio, gli anziani, i bambini immunodepressi, le persone che hanno patologie».

Ore 13.00 - NOTIZIA DAL COMUNE, scrive l'assessore al commercio Antonio Bressa: "Come abbiamo chiesto possono realizzare servizio di ASPORTO dopo le 18.00 con ingressi strettamente limitati al ritiro del pasto, senza produrre assembramenti e facendo mantenere la distanza di un metro tra le persone. Ce lo ha appena comunicato la Prefettura di Padova. Sarà a breve prevista infatti un'ordinanza regionale che specificherà questa possibilità per chi ha la licenza di somministrazione. Nell'attesa che sia prodotto questo atto scritto le attività che vogliono muoversi in questo senso si intendono autorizzate. Ricordo che in nessun caso è previsto servizio al tavolo dopo le 18.00, neanche per le attività di somministrazione non assistita, pena la sospensione dell'attività".

Ore 9.50 - Così Alessandro Zan, deputato padovano del Pd: «Le misure adottate dal governo, che riguardano anche parte del Veneto, sono dure e straordinarie, prese dopo serrate consultazioni con esperti e tecnici dell’Istituto Superiore della Sanità. Ma hanno un obiettivo, cioè di fermare il contagio e tutelare la salute di tutti, in particolare delle fasce più a rischio e tornare al più presto alla normalità, anche nei settori socioeconomici. Per questo è necessario che arrivi dalle istituzioni, di qualsiasi livello, una voce univoca che inviti al rispetto delle misure e ne diffonda il contenuto, senza entrare nel merito del provvedimento. Luca Zaia, contestando le scelte del governo, espone in primis proprio i cittadini delle province di Padova, Venezia e Treviso a ulteriore incertezza, in un momento già critico. È il momento dell’unità: anche dalle istituzioni regionali deve arrivare un messaggio chiaro in tal senso. Da Zaia mi aspetto parole di unità e responsabilità, non servono polemiche politiche o di parte in questo momento di emergenza e difficile per tutti».

Ore 7.30 - L'emergenza continua. Restano chiuse nella provincia di Padova, in quella di Venezia e in quella di Treviso le scuole, le palestre, le università. Bar e ristoranti chiuderanno alle 18.