LIVE - Coronavirus: aumentano i contagi nel padovano (+22), controlli serrati alla circolazione

Le misure attuate da domenica in provincia di Padova, Treviso e Venezia si sono estese dalla giornata di martedì a tutta l'Italia. Segui con noi l'evoluzione minuto per minuto.

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800462340 +++

Live emergenza Coronavirus

Ore 11.45 - Chiuso temporamente l'ufficio immigrazione della questura: a questo link l'articolo completo.

Ore 11.15 - +++Il vademecum aggiornato su cosa si può fare e cosa no+++: a questo link tutte le indicazioni.

Ore 11.10 - Aumentano i casi di contagio nel padovano: +22 rispetto alla giornata di ieri.

Ore 10.10 +++ ALCUNI TRENI PER MILANO E NAPOLI NON FERMANO PIU' A PADOVA E SONO STATI CANCELLATI+++

Ore 9.45 - Il grido d'allarme del Florovivaismo: a questo link tutte le informazioni.

Ore 9.15 - Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Lo prevede il testo del dpcm in vigore in tutta Italia fino al 3 aprile. «Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, in vista della loro partecipazione ai Giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali-, prosegue la norma- Resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico». E "le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli" sul Coronavirus. «Lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro».

Ore 8.30 - Bisogna "evitare ogni spostamento" ed "è vietata ogni forma di assembramento" anche all'aperto. Con queste due norme l'Italia, dal 10 marzo al 3 aprile 2020, diventa "zona protetta": lo "stare a casa" è imperativo.

Ore 7.30 - E' ufficiale: da questa mattina tutta l'italia è Zona Arancione.