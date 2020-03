Live - Emergenza Coronavirus: chiusi alcuni cimiteri in provincia, ancora tanti i contagi nel padovano

Inizia una nuova settimana di coprifuoco per tutta Italia. I contagi crescono, ma aumentano anche i pazienti che guariscono. Segui con noi il live minuto per minuto. Stretta sui luoghi di lavoro.

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800 462340 +++

Live Emergenza Coronavirus

Ore 11.15 - A questo link le linee guida per l'immondizia, come fare se si è in quarantena o in isolamento e positivi: a questo link l'articolo completo.

Ore 10.30 - Anche il mondo dello sport e della cultura si mobilita: a questo link l'articolo completo.

Ore 10.00 - Il consueto bollettino emesso nella mattinata sui contagi in veneto: a questo link l'articolo completo.

Ore 9.30 - Alcuni sindaci della provincia sono stati costretti a chiudere anche i cimiteri: a questo link l'articolo completo.

Ore 9.00 - In piena emergenza e sofferenza anche il Canile di Rubano: a questo link l'articolo completo sul Rifugio del Cane.

Ore 8.30 - I primi risultati della sperimentazione pre-clinica del vaccino italiano contro il coronavirus saranno disponibili "già ad aprile". E, per contribuire al suo sviluppo, è partita una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding GoFundMe. Ad annunciarlo, è la stessa azienda italiana di Castel Romano, Takis, che per prima in Europa è pronta a testare il suo vaccino Covid-19 su modelli preclinici.

Ore 7.30 - Con l'Italia che ha superato anche la Cina per numero di morti in un solo giorno - 475 sono le vittime delle ultime 24 ore, 319 delle quali in Lombardia - il governo valuta la possibilità di prorogare oltre il 3 aprile le misure in atto e si prepara a varare una nuova stretta per tentare di arginare i comportamenti scorretti di chi ancora continua a spostarsi senza motivo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.