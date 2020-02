LIVE emergenza Coronavirus: esercito a Vo', individuato il possibile "paziente zero". Scuole, università, uffici chiusi

Primo lunedì di emergenza Coronavirus in tutta la provincia di Padova. Tutti gli aggironamenti minuto per minuto. Ricordiamo che fino al 2 marzo saranno chiuse scuole, università, musei, palestre, luoghi di aggregazione e luoghi di culto.

Minuto per minuto

Ore 12.15 - Allerta fake news: la "bufala" dell'ospedale chiuso circola su Facebook. A questo link l'articolo.

Ore 11.45 - Chiusa l'università, comprese aule studio e biblioteche. A questo link l'articolo.

Ore 11.30 - «Agli eroi dell'ospedale di Monselice il nostro immenso grazie». La Ulss 6 Euganea ringrazia pubblicamente il personale dell'ospedale di Schiavonia. A questo link l'articolo.

Ore 11.00 - +++IMPORTANTE+++ Potrebbe essere stato individuato il paziente zero. A questo link l'articolo.

Ore 10.45 - Due casi di contagio nel comune di Saccolongo. A dirlo il sindaco Steve Garbin. A questo link l'articolo.

Ore 10.00 - Salgono a 27 i casi di persone infette in tutto il Veneto: a riferirlo è stato il governatore Luca Zaia, si tratta di una persona di Vo e di un uomo residente a Venezia.

Ore 9.45 - Truffe, alcuni sindaci avvissano: «Attenti alle truffe che, come durante ogni emergenza, vengono portate a termine da individui senza scrupoli che usano la paura del coronavirus per imbrogliare e derubare la gente. Vittime preferite gli anziani, ma non solo. In provincia di Padova sono stati segnalati in più comuni alcune persone che passano con falsi tesserini e dicono di essere inviati dell’ Ulssl 6 Euganea per fare tamponi agli occupanti. NESSUNO invece è stato inviato per questo servizio che viene fatto solo in maniera mirata. Il consiglio è sempre quello: nel dubbio chiamare il 112 immediatamente».

Ore 9.25 - Emergenza Coronavirus: come comportarsi con il proprio cane? Un vademecum a questo link.

Ore 09.00 - Il sindaco di Padova Sergio Giordani ha riunito oggi alle 9 un gruppo straordinario di coordinamento tra giunta, staff e tutti i dirigenti comunali.

Ore 08.45 - Terminata la riunuone operativa tenuta questa mattina a Vo Euganeo dal Ten col turrini al personale delle forze di poliza ed esercito interessati nei punti di accesso al comune. I punti sono 10 e nn 8 come erroneamente scritto.

Ore 8.35 - In alcuni uffici viene presa la febbre ai dipendenti prima di entrare. Si tratta in particolare di società di grandi dimensioni.

Ore 08.30 - Il comune di Padova ha predisposto pannelli informativi.

Ore 07.30 - Da oggi e fino a domenica prossima sono chiuse scuole, università, luoghi di aggregazione, palestre. Restano aperti ristornti e locali.