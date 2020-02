Live, emergenza Coronavirus: la procura indaga sulla morte di Aldo Trevisan, scuole chiuse, stop alle gite scolastiche

Per il sesto giorno l'emergenza Corv-19 riguarda tutto il nord-italia, il Veneto e la provincia di Padova dove è presente uno dei due focolai nel comune di Vo' tutt'ora isolato. Anche in questa giornata Padovaoggi seguirà l'evoluzione minuto per minuto e vi aggiornerà in tempo reale.0

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800462340 +++

Minuto per minuto

Ore 9.30 - Le donazioni di sangue in provincia di Padova non si fermano: a questo link l'articolo.

Ore 9.00 - L'assessore regionale Giuseppe Pan a questo link parla dell'emergenza Coronavirus nel comparto agricoltura.

Ore 8.30 - La procura di Padova indaga sulla morte di Adriano Trevisan. A questo link l'articolo.

Ore 8.00 - Sesto giorno di emergenza coronavirus in Veneto e in tutto il nord-italia. Restano chiuse scuole, università, chiese.