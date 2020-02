LIVE Coronavirus: si punta a riaprire le scuole lunedì, aumentano casi e guarigioni

Ottavo giorno di emergenza Coronavirus in Veneto e in tutta Italia. A una settimana dall'individuazione del primo caso a Schiavonia i contagi aumentano, ma cresce anche il numro di persone che guariscono. Occhi puntanti sull'evoluzione e sul fatto se la settimana prossima apriranno o no le scuole.

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800462340 +++

Live emergenza Coronavirus

Ore 11.00 - Sono 13 i nuovi casi registrati nella notte. A questo link tutti i dati aggiornati.

Ore 10.15 - Per tenere conto del danno diretto nei Comuni della zona rossa interessati dal contagio del coronavirus, "l'unica misura non può essere la sospensione delle tasse", serve anche "un credito d'imposta che va a indennizzare la perdita di fatturato". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, parlando a UnoMattina delle misure allo studio del governo per far fronte alle conseguenza del coronavirus. Il credito d'imposta rientrerebbe in un secondo pacchetto di interventi rispetto allo stop delle bollette e dei mutui in arrivo "stasera o domani".

Ore 09.45 - L'amministrazione comunale e le categorie economiche di Este invitano la cittadinanza a non farsi prendere dalla psicosi: A questo link l'articolo.

Ore 09.30 - Tre giovani medici hanno volontariamente scelto di entrare nella zona rossa: A questo link l'articolo.

Ore 09.20 - La British Airways ha deciso di cancellare nuovi voli verso il nord Italia e di prolungare questa misura, inizialmente prevista fino all'11 marzo, almeno fino al 28 marzo. Lo riporta la Bbc. Oltre ai collegamenti con Milano, ha annunciato la compagnia di bandiera britannica, saranno interrotti 56 collegamenti con diverse destinazioni tra le quale Bologna, Venezia e Torino. Diminuiti anche i collegamenti con Seoul, che saranno un giorno sì e uno no, e cancellati sei voli verso Singapore fino al 15 marzo.

Ore 09.00 - A una settimana dal primo caso italiano salgono ancora morti e contagiati dal Coronavirus: con le cinque di ieri (tutte in Lombardia) le vittime sono 17. Mentre i positivi al Covid-19 diventano 653. Ma crescono anche i guariti dimessi dagli ospedali (sono 45).

Ore 08.00 - L'emergenza Coronavirus continua: tante le telefonate alla centrale del Suem 118 in questi giorni frenetici.

Ore 07.30 - A questo link tutti gli articoli e quanto successo nella giornata di giovedì.