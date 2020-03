Emergenza Cornavirus, i dati aggiornati: 744 casi in Regione, a Padova 184 contagiati (+13)

Il bollettino emesso nella giornata di lunedì mattina mostra come i casi di contagio in Veneto siano arrivati a 744. Nella provincia di Padova sono 184 con un +13 rispetto al bollettino precedente. Per quanto riguarda l'azienda ospedaliera di Padova il bollettino emmesso alle 7.30 di lunedì 9 marzo dice che ci sono 52 degenti (+3 casi), di cui 16 in terapia intensiva e dimessi sono 22 e restano a 3 i decessi. A Piove di Sacco i ricoverati sono 5 di cui 1 in terapia intensiva.