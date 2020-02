Due contagiati nel comune di Saccolongo: a scriverlo il sindaco su Facebook

Il sindaco di Saccolongo Steve Garbin fa sapere che ci sono due contagiati nel comune di Saccolongo. Ecco quanto scrive su Facebook il primo cittadino.

Due contagi

"Sul territorio comunale di Saccolongo due persone sono risultate positive al test per il Coronavirus. La prima è ricoverata in ospedale. La seconda, non avendo alcun sintomo, è in isolamento domiciliare e riceve quotidianamente la visita di personale sanitario qualificato. La fonte del loro contagio è già nota. Sono in collegamento con il direttore generale dell'ULSS 6 per il monitoraggio costante della situazione che, in questo momento, risulta essere sotto controllo".

Il Sindaco Steve Garbin