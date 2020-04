Indeep, come affrontare l’emergenza Covid19: ecco i corsi di formazione per volontari e operatori sociali

Grazie alla collaborazione tra Indeep, la scuola delle professioni sociali, il Centro Servizi Volontariato Provinciale di Padova, Banca Etica e Ordine degli Psicologi del Veneto nasce un percorso di formazione gratuita rivolto ad operatori sociali e volontari per affrontare in sicurezza e con consapevolezza il lavoro e l’impegno che stanno mettendo quotidianamente nella gestione dell’emergenza Covid19.

Percorso

Il percorso di 5 lezioni è rivolto ai professionisti e ai volontari impegnati in attività di assistenza e presa in carico in contesti diversi, come per esempio le strutture di accoglienza, servizi alla persona, comunità educative, unità di strada, servizi di bassa soglia. E, ovviamente, ai volontari impegnati nell’ambito delle iniziative attivate con il progetto “Per Padova Noi ci Siamo”.

In numeri di questo primo mese di attività di “Per Padova Noi ci siamo”, raccolti grazie al Comune di Padova, Diocesi e Centro Servizi Volontariato, i risultati raggiunti: 1226 volontari, 189 esercizi commerciali coinvolti, 59 punti vendita che hanno aderito alla spesa solidale sono, 185 i donatori, 54 persone senza dimora accolte, 9.272 persone raggiunte per la consegna delle mascherine, 774 spese e 13.125 buoni pasto, 106 dispositivi elettronici distribuiti per l’accesso alle lezioni online di ragazzi e famiglie.

«Sono bastate poche ore per esaurire i posti disponibili per la formazione online, segno che chi si sta impegnando per garantire assistenza e servizi alle persone in difficoltà, vuole farlo con il massimo della competenza e professionalità. E noi di Indeep, con la nostra scuola, vogliamo essere a fianco di chi è impegnato nel lavoro sociale. La formazione sarà successivamente resa disponibile sul nostro sito (www.in-deep.it), ma cercheremo, se possibile, di riproporla». Il Dott. Luca Pezzullo, il presidente dell’ordine degli Psicologi del Veneto tratterà gli aspetti dedicati alla psicologia dell’emergenza, mentre Tiziano Idra di Croce Rossa Italiana si concentrerà sulle precauzioni per la sicurezza e la salute di operatori e volontari. I limiti e le responsabilità legali saranno invece trattati dall’Avv Giovanni Barbariol mentre al Dott. Francesco D’Angella è affidata la lezione sulla riattivazione e la gestione dei gruppi di lavoro.

Programma

Martedì 21 aprile – ore 17

Covid19. Precauzioni per la sicurezza e la salute di operatori e volontari

Tiziano Idra – Croce Rossa Italiana

Martedì 28 aprile – ore 17

Covid19. Limiti e responsabilità di volontari e operatori nel contesto dell’emergenza

Avv. Giovanni Barbariol, esperto in Diritto dell’Immigrazione e Diritto delle nuove tecnologie.

Mercoledì 29 aprile – ore 17

Covid19. Ripartire dal gruppo di lavoro.

Strumenti utili per la riattivazione dei gruppi e la cura dell’equipe

Dott. Francesco D’Angella, Studio Aps Analisi PsicoSociologica, esperto di progettazione organizzativa di gruppi di lavoro che si occupano di assistenza e cura delle persone

Lunedì 4 maggio – ore 17

Covid19 e interventi rivolte alle persone in difficoltà.

I rischi di stress per operatori e volontari. Alcuni strumenti utili per affrontare il contesto della crisi

Dott. Luca Pezzullo, Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto, specializzato in Psicologia dell’Emergenza

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

5 maggio – ore 17

Covid19. La relazione d’aiuto nel contesto dell’emergenza.

Operatori e volontari a contatto con i beneficiari degli interventi.

Dott. Luca Pezzullo