Emergenza freddo e ghiaccio: accoglienza per i senza tetto, pronti 15 mezzi spargisale

Neve sui colli euganei, vento e pioggia in città e in provincia. Da giovedì il maltempo ha investito anche il capoluogo euganeo che si è ritrovato avvolto nella morsa del freddo. E il peggio deve ancora venire, se come prevedono gli esperti da domenica a martedì la colonnina di mercurio segnerà temperature record come non si vedevano da 25 anni.

Le previsioni

I modelli previsionali assicurano l’arrivo di una corrente siberiana su gran parte dell’Europa, con aria gelida che dovrebbe colpire anche il Veneto dal fine settimana. L’apice del freddo si raggiungerà tra lunedì 26 e mercoledì 28 febbraio: a Padova non si dovrebbe andare lontani dal -8 che prevedono diversi siti specializzati. Anche le massime si attesteranno su valori anomali per il periodo e difficilmente saliranno sopra lo zero.

Emergenze

Per l’ondata di gelo ci sono due fronti dell’emergenza. Il primo riguarda le strade, il secondo i senza tetto. Se la temperatura scenderà sotto lo zero sono pronti 15 mezzi spargisale, tutti dotati di gps, oltre alle lame dei privati per garantire la circolazione sulle arterie principali e anche su quelle secondarie. L’assessore Marta Nalin, che si occupa del sociale, sta monitorando la questione dell'accoglienza: “Abbiamo chiesto che vengano prorogati i servizi di accoglienza invernali per rispondere all’ondata di gelo. I posti letto disponibili sono tutti confermati. L’attenzione è massima fino a quando le temperature non torneranno nella norma”.