Emergenza in Italia Centrale, vigili del fuoco in azione nelle zone colpite da terremoto e neve

Prosegue l’attività in Italia centrale della colonna mobile dei vigili del fuoco del Veneto, presenti nelle zone colpite dal terremoto e dall’emergenza maltempo con 126 operatori e 59 automezzi su un totale di oltre 1200.



CONTROLLI. I componenti della squadra Usar (urban search and rescue) specializzati nella ricerca sotto le macerie dei comandi di Venezia, Treviso, e Padova stanno operando all’hotel Rigopiano di Farindola, presente anche una squadra valanga del comando di Belluno con un gatto delle nevi. I pompieri del Veneto insieme con i colleghi provenienti da tutta Italia sono tuttora impegnati nel controllo e verifica di staticità delle abitazioni e nell’alleggerimento delle coperture e nella rimozione dei cumuli di neve pericolosa. Nei giorni scorsi hanno invece operato nel raggiungere le persone rimaste bloccate nelle contrade più isolate dall’eccezionale nevicata, portando generi di prima necessità, oltre al trasbordo delle stesse in località più sicure.