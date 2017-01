Emergenza sangue, scorte carenti anche all'ospedale di Padova: appello ai donatori

Le scorte di sangue sono carenti. L'allarme arriva dal Centro nazionale sangue che segnala una estesa situazione di criticità, in diverse regioni, per quanto riguarda le scorte di sangue a disposizione. È necessario un aumento delle donazioni e unire le forze per far fronte all'emergenza.



VENETO. In Veneto il Coordinamento regionale attività trasfusionali è stato informato di carenze di scorte all’Azienda ospedaliera di Padova, a seguito di una serie di trapianti effettuati negli ultimi giorni. Un deficit che al momento non è stato compensato con il flusso proveniente dai dipartimenti interaziendali di medicina trasfusionale di Vicenza e Rovigo con i quali c'è un accordo.

APPELLO. A fronte di questo quadro, vista anche la situazione di calo delle donazioni presenti delle donazioni nella provincia che merita la massima attenzione, l’Avis provinciale di Venezia lancia l’appello ai donatori di sangue di tutti i gruppi, che si trovano nei tempi giusti per donare, a dare il proprio contributo per superare questa momentanea emergenza.