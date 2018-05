Emmanuele Panzarini e l'ultima frontiera delle installazioni artistiche: la land art

Emmanuele Panzarini si è laureato alla triennale e alla specialistica del DAMS a Padova, ha trascorso un anno a Bilbao come studente Erasmus e un anno in Illinois (USA) per il programma di studi Intercultura. L’installazione è il suo campo di lavoro predominante: "Poter stimolare il pubblico, rendendolo soggetto partecipe, è uno dei requisiti della mia ricerca, soprattutto per gli interventi ambientali di grandi dimensioni".

"Out of there"

L’ultima sua opera è un intervento di land art costituita da un sentiero che si snodava all’interno di un campo di papaveri rossi, a Vigonovo (Ve). Lungo il percorso il pubblico può fermarsi e distendersi su dei letti di fieno per godere del paesaggio, rivolgendo lo sguardo verso il cielo. L’installazione, si chiama "OUT THERE", diventa così l’occasione per provare una nuova esperienza a contatto con la natura, la nostra vera casa.

I progetti

Di recente ha realizzato progetti di rilievo nazionale con società del territorio sviluppando sinergie artistiche nei settori: automotive, trasporto merci, food & beverage e costruzioni. Alcuni esempi: #IlCorriereforArt, #ArtforPadova, #EsperiaforArt e #DeBonaforArt. Ha esposto in diverse città, sia in Italia che all’estero, tra cui: Amburgo (DE), Ancona, Annecy (FR), Belfast (UK), Bologna, Como, Genova, Mantova, Marsiglia (FR), Milano, Padova, Roma, Salonicco (GR), Trieste, Verona, Vicenza e Vistabella (ES).