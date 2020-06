Enaip di Conselve, il ritorno a scuola: «Che felicità negli occhi dei ragazzi»

ll Veneto è stata la prima regione a far ripartire la scuola in Italia. Tutte e 18 le sedi dell’Enaip, con i ragazzi del terzo e quarto anno, 1272 studenti in tutto, stanno in questi giorni rientrando nei loro istituti.Trentaquattro di questi frequentano la sede di Conselve, che di fatto è stata la seconda scuola in Italia a ripartire, dopo la sede di Vicenza, si sono ritrovati mercoledì 10 giugno dopo mesi di assenza forzata e obbligata dall’emergenza Coronavirus.

Contattiamo il dotttor Sandro Dal Piano, della Direzione Servizi Informativi ENAIP di Padova, per sentire da lui com'è stato questo ritorno nelle aule, anche se parziale: «L’aspetto più bello di questa mattina è stato vedere la felicità dei ragazzi nel ritrovarsi in questo percorso di preparazione all’esame. Dal 15 giugno cominciano gli esami: gli studenti del terzo e del quarto lo sosterranno in presenza. Arriveranno su appuntamento e di fatto sosterranno solo un esame orale. Niente prova pratica ma i ragazzi hanno lavorato a un project work con aziende della zona». Secondo la sua esperienza, ci sono le possibilità di un ritorno a scuola per tutti, da settembre? « Bisogna organizzare la presenza e le attività didattiche trovando una modalità di gestione degli spazi. Nelle sedi dove non c’è questa possibilità si provvederà a una alternanza delle attività, ma se c'è la ferma volontà di ripartire una soluzione si trova di sicuro».