"Esempio di alta professionalità": encomio solenne per il comandante Cesare Basso

Un doveroso riconoscimento per quanto fatto per la comunità: l'amministrazione comunale di Solesino ha conferito l'Encomio Solenne all'ispettore Cesare Basso, Comandante della polizia locale di Solesino da settembre 2018.

L'encomio solenne

Motivo dell'onoreficenza (proposta dall'assessore al commercio Patrizio Navarin e approvata all'unanimità): "Contraddistintosi per esempio di alta professionalità, sprezzo del pericolo, attaccamento alle istituzioni, senso di giustizia, di protezione e senso del dovere". A spiegarci nel dettaglio tale scelta è Elvy Bentani, sindaco di Solesino, il quale si dichiara subito «felice e orgoglioso di avere il comandante Cesare Basso al nostro fianco» per poi raccontare la vicenda che gli è valso l'encomio solenne: «Tutto è partito dal tentativo di stupro di cui è stata vittima una 16enne del paese durante la sagra dell'Assunta, a Ferragosto: il giorno seguente ho incontrato, insieme al comandante Basso, la giovane, che ci ha raccontato l'accaduto identificando uno degli aggressori che era tornato proprio alla sagra. Il problema è che un gruppo di giostrai volevano farsi vendetta da soli nei confronti del ragazzo: a dir poco provvidenziale è stato l'intervento dell'ispettore Basso, che con grande coraggio ha raggiunto il giovane "scortandolo" fino al comando di polizia locale e salvandolo così dal linciaggio». Da qui l'encomio solenne per il comandante Davide Basso, col vicesindaco Orfeo Dargenio che si unisce ai complimenti del primo cittadino: «In poco più di un anno ha trasformato in positivo l’immagine della nostra polizia locale».