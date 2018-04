Ennio Doris: "Da sempre mettiamo l'uomo al centro. Per questo scommettiamo sull'arte dei giorni nostri"

Tanta gente comune, qualche politico come l’avvocato Ghedini, l’assessore regionale della Lega Marcato o l’ex sindaco di Padova Giaretta, per l’inaugurazione della Mediolanum Art Gallery.

Arte e uomo

Ospite d’onore il Presidente Mediolanum Ennio Doris. “Abbiamo appena ricevuto un riconoscimento dagli Stati Uniti sulla direzione che ha preso il marketing della nostra azienda. Azione che si concentra sull’essere umano e su ciò che lo circonda. E' quello che noi da sempre mettiamo al primo posto”.

Padova, la città di Doris

Non si può non fare al presidente Doris una domanda sul recupero della piazzetta Bussolin: "Padova è la mia città, qui ci sono le mie radici e per questo c'è una attenzione particolare. Me la ricordo eccome questa piazza, com'era. Oggi è un luogo completamente diverso". Una relazione tra banche e arte c'è sempre stata. Cosa c'è di diverso in quello che fate voi? "Il connubio tra banche e artisti -risponde Doris - non è una novità, ma di solito ci si di dedica ad artisti del passato, che non ci sono più. Noi ci dedichiamo invece ad artisti contemporanei, che ci raccontano il presente. Anche questa è una scommessa che vogliamo vincere, come quella del recupero della piazzetta Bussolin, dove ci troviamo".

La giunta assente

Nota stonata, l'assenza assoluta di rappresentanti della giunta comunale.