Enrico Boni è stato eletto nuovo presidente dell’US Acli di Padova

Dopo otto anni di doppio mandato da parte di Marco Di Silvestre, Enrico Boni è il nuovo presidente provinciale dell'Unione Sportiva Acli di Padova, eletto durante l'undicesimo congresso provinciale organizzato a Sant'Angelo di Piove di Sacco.

Ferroviere, 55 anni, di Genova, dal 2009 Enrico Boni è anche presidente regionale dell'Us Acli del Veneto e dal 2013 vicepresidente regionale del CONI Veneto.

"Nei prossimi quattro anni cercherò di consolidare il gruppo dirigente, ma anche valorizzare nuovi giovani appassionati di sport che possano diventare punto di riferimento nell'organizzazione generale dell'Us Acli di Padova, - commenta Enrico Boni dopo l'elezione - dirigenti che abbiano riconosciute capacità, conoscenze e competenze, dirigenti responsabili che potranno guidare nel futuro la nostra associazione.

L'impegno è per un gioco di squadra, ognuno di noi dovrà fare esercizio di responsabilità come dirigente e come tecnico condividendo insieme obiettivi e progetti, riuscendo così a crescere come associazione e insieme come dirigenti".

L'Us Acli Padova conta oltre 17mila soci tesserati (più del 50% dei tesserati complessivi Us Acli Veneto), più di 130 società sportive affiliate, 200 dirigenti e 420 tecnici.

Attualmente ha in gestione il palazzetto dello sport Ca' Rasi in zona Mandria a Padova e gli impianti sportivi di Sant'Angelo di Piove di Sacco e di Polverara.

La mission dell'Us Acli è quella di promuovere lo sport, con un'attenzione privilegiata alla centralità della persona, favorendo l'inclusione, la socialità, il rispetto, contrastando l'emarginazione, e promuovendo la salute e la qualità della vita delle persone. L'Us Acli Padova si è fatta promotrice di numerosi progetti e campagne sociali, tra cui "Cittadini attraverso lo sport", con l'obiettivo di promuovere lo sport come ulteriore luogo di cittadinanza, e spazio privilegiato e fondamentale per favorire l'incontro tra persone e popoli.