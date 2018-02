Nel pacchetto non ci sono sigarette ma eroina: residente permette il sequestro della droga

Il ritrovamento grazie all'occhio acuto di un residente in zona che ha notato lo strano contenuto in una confezione di sigarette.

La segnalazione

Un pacchetto che al posto del tabacco conteneva 35 grammi di eroina è stato rinvenuto in via Bonardi dopo che un cittadino residente in zona ne ha segnalato la presenza alle autorità. Dall'involucro si poteva intravvedere una sostanza impossibile da scambiare con delle sigarette e dal successivo controllo degli agenti intervenuti è risltata essere eroina, persa o lasciata sul luogo da qualche spacciatore. La droga è stata sequestrata.