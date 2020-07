Esce per una passeggiata ma è agli arresti domiciliari: arrestato per evasione

Niente passeggiatine quando si è ai domiciliari. Un 54enne ha rischiato grosso quando è stato scoperto dai carabinieri.

L’uscita

I carabinieri della stazione del posto erano per le strade di Camposampiero nella giornata di lunedì 13 luglio. Ad un certo punto hanno visto rientrare a casa un uomo: peccato che fosse un 54enne del luogo agli arresti domiciliari e quindi non era autorizzato ad uscire. I carabinieri lo hanno arrestato per evasione e ricondotto all’interno della sua abitazione.