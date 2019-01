Escursionista padovano si ferisce lungo un sentiero di Asiago: interviene il soccorso alpino

Stava camminando con gli amici sui sentieri ghiacciati sopra l’altipiano di Asiago quando, per mancanza di un’attrezzatura adeguata, è scivolato affrontando l’escursione.

Il soccorso

Brutta avventura per un padovano: verso le 15.30 di domenica il soccorso alpino e il 118 sono dovuti intervenire verso Porta Renzola dove un 20enne di Campodarsego si trovava in compagnia di quattro coetanei quando è rimasto infortunato a una caviglia. In attesa dei soccorsi il giovane è stato aiutato da due persone di passaggio. Poco dopo sono arrivati i quattro volontari del soccorso alpino che l’hanno aiutato a tornare alla jeep di servizio per accompagnarlo all’automobile. Il gruppo è tornato autonomamente a casa con gli amici e il giovane si è fatto visitare in pronto soccorso.

Consigli utili

Il Soccorso Alpino ricorda che in questo periodo i sentieri scarsamente innevati sono spesso ricoperti da lastre di ghiaccio assai insidiose, soprattutto nei versanti a nord. Anche un itinerario a voi familiare, percorso in tranquillità in estate, può nascondere rischiosi tratti di scivolo. L'invito a tutti è di dotarsi dell'opportuna attrezzatura e andare in luoghi adeguati alla singola preparazione. E a tornare sui propri passi qualora ci si accorge di situazioni di pericolo