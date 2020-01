Scivola sul ghiaccio durante l'escursione: padovano ferito alla testa nella caduta

Disavventura con finale all'ospedale per un uomo padovano sulla cinquantina, che durante una camminata ha perso l'equilibrio sbattendo violentemente il capo sul ghiaccio.

L'infortunio

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di domenica quando alcuni amici hanno chiesto aiuto al soccorso alpino. Il gruppetto si trovava sul monte Vederna nella vallata del Primiero e stava scendendo verso l'abitato di Imer poiché il compagno cinquantenne era rimasto bloccato in quota. Alle 14 gli uomini del soccorso alpino e dei vigili del fuoco hanno raggiunto il malcapitato, rimasto in una zona particolarmente impervia dove era scivolato sul ghiaccio battendo la testa e finendo fuori dal sentiero. Recuperato il padovano, lo hanno riportato a valle affidandolo a un'ambulanza che lo ha trasferito all'ospedale bellunese di Feltre. Il padovano non è in pericolo di vita e dopo le medicazioni e gli accertamenti del caso è stato dimesso.