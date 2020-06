Escursionista si sente male mentre è in passeggiata: soccorso e ospedalizzato

Paura domenica per un padovano che era impegnato in un'escursione nel vicentino e che è stato colto da un piccolo malore mentre era in passeggiata con la famiglia. L'uomo è stato portato in salvo dal personale del soccorso alpino che l'hanno raggiunto e scortato all'ambulanza.

Il salvataggio

Passate le 13 la centrale operativa di Vicenza ha allertato il soccorso alpino di Schio per un escursionista colto da un calo di pressione uscito dal ponte di corde della Strada del Re. L'uomo di 46 anni che vive nel Padovano e che si trovava con la moglie, è stato raggiunto da una squadra. I soccorritori, in accordo con gli operatori del Suem, lo hanno accompagnato fino al loro fuoristrada e da lì al Pian delle Fugazze per affidarlo all'ambulanza diretta in ospedale per gli approfondimenti del caso.