Si infortuna mentre percorre il Brent de l'Art: 67enne padovano recuperato dal soccorso alpino

Talmente affascinante da far perdere la testa. E l'attenzione: un 67enne padovano è stato recuperato dal soccorso alpino mentre percorreva il Brent de l'Art, “canyon” della Val Belluna.

La dinamica

Per la precisione a Trichiana: l'uomo, in compagnia della moglie, ha messo un piede in fallo infortunandosi, tanto da non riuscire a proseguire l'escursione. Il 67enne si trovava in quel momento dentro alla gola del Brent de l'Art di circa trenta metri: il soccorso alpino di Belluno è riuscito a raggiungerlo e ad immobilizzargli la gamba ferita prima di stabilizzarlo sulla barella e iniziare la parte difficile dell'intervento. Ovvero attrezzare in pochi minuti una sorta di teleferica per trrasportarlo prima lungo la cengia fino alla strada sterrata e poi a spalla in salita fino alla frazione di Sant'Antonio Tortal. L'escursionista è stato poi portato al vicino ospedale di Feltre.