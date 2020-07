Escursionisti padovani soccorsi sul Cadore

Domenica 12 luglio, quando sono passate da poco le 17, il Soccorso alpino di San Vito di Cadore è stato allertato per intervenire in soccorso di una coppia di escursionisti in difficoltà.

Disorientati

I due, W.B., 51 anni, lui, e S.B., 39 anni, lei, entrambi di Padova, scendendo da Forcella Val d'Arcia verso il Rifugio Padova avevano smarrito il sentiero prima del tratto attrezzato e, disorientati, non sapevano più come procedere. I soccorritori hanno raggiunto i due e li hanno riaccompagnati fino al Rifugio, da dove sono stati portati a Villanova per il rendez vous con l'ambulanza, in quanto, si è appreso una volta da loro, l'uomo era scivolato sbattendo la schiena. Erano presenti anche i Vigili del fuoco.