Maxi esercitazione davanti a 2mila bambini: i vigili del fuoco insegnano la sicurezza stradale

A scuola con i pompieri. E non nelle aule ma alla caserma di via San Fidenzio, tra dimostrazioni pratiche, simulazioni di incidenti e salvataggi. Come riporta Il Mattino di Padova, 2.200 alunni delle scuole elementari padovane saranno accolti dai pompieri per un incontro di sensibilizzazione in tema di sicurezza stradale.

Intrattenimento per riflettere

L'esercitazione è partita alle 10 di venerdì 18 maggio, con i vigli del fuoco impegnati davanti alle migliaia di piccoli spettatori nelle loro attività quotidiane, che da sempre affascinano i bambini. Bombole a gas in fiamme, salti sui teloni di salvataggio, montaggio delle attrezzature, addirittura un incidente stradale simulato: tutti gli ingredienti per coinvolgere e far riflettere i ragazzini.

L'iniziativa congiunta

La Giornata sulla sicurezza stradale è stata organizzata in sinergia da vigili del fuoco, polizia stradale, carabinieri, polizia municipale, Aci, Suem e ufficio scolastico territoriale. Presentata ieri dal prefetto Renato Franceschelli, l'iniziativa è stata fortemente voluta alla luce dell'aumento di interventi dei pompieri in incidenti stradali, come ha dichiarato alla stampa locale il comandante provinciale Lotito.