Sabato ad Agna, simulazione pronto intervento per 270 scolari, insegnanti e personale in servizio

E' stata programmata un'esercitazione del gruppo di Protezione Civile di Agna per sabato 28 aprile 2018, dalle ore 8,00, che coinvolgerà i plessi scolastici locali.

Enti partecipanti

Collaborano la Croce Rossa Italiana sezione di Due Carrare, l'unità cinofila di soccorso A.I.A.U. di Abano Terme, l’Associazione Nazionale dei Carabinieri sezione di Conselve, il gruppo di Protezione Civile di Abano Terme e il Gruppo A.I.B. di Galzignano. I Volontari di Agna saranno guidati dal coordinatore Roberto Forin e dal Vice-Coordinatore Ferdinando Nolo. Presente anche una pattuglia dei Carabinieri Forestali.

La simulazione

"Lo scenario dell’emergenza - spiega il Sindaco Piva Gianluca che parteciperà all’esercitazione – richiederà l’evacuazione dei nostri edifici scolastici, in tutto circa 270 scolari più insegnanti e personale in servizio, in modo da verificare la prontezza di risposta e il coordinamento nelle varie operazioni e testando così anche le competenze dei Volontari impegnati”