Pozzonovo, esercitazione congiunta di protezione civile e carabinieri: coinvolte le scolaresche della zona

Per capire come agire a dovere in caso di emergenza. Tanto importante quanto riuscita esercitazione anti-terremoto a Pozzonovo per gli alunni delle scuole della zona.

L'esercitazione

L'esercitazione, effettuata dalla protezione civile e organizzata dal comune di Pozzonovo, è stata "vivacizzata" dalla simulazione di un terremoto atta a istruire gli studenti delle scuole della zona su come comportarsi in caso di sisma. Una pattuglia dei Carabinieri di Tribano é intervenuta con la propria stazione mobile, suscitando grande curiosità tra i ragazzini.