Esodo estivo, pronto il piano autostradale: più personale di soccorso e cantieri sospesi

Quando estate fa rima con esodo: A4 Holding, Autovie Venete e Cav, le tre concessionarie autostradali che gestiscono la tratta Brescia-Trieste, si preparano a gestire i weekend da bollino rosso fuoco (ovvero tutti i fine settimana dal 30 giugno al 19 agosto, oltre a lunedì 30 e martedì 31 luglio e all’ 1 e 15 agosto) causa automobilisti in viaggio verso le località di villeggiatura.

Il piano straordinario

Il piano, studiato nei minimi dettagli e presentato martedì 12 giugno in una conferenza stampa congiunta, è pronto. I punti fondamentali? Potenziamento dell'organico, misure speciali per affrontare la grande mole di traffico e un'informazione capillare, sia in autostrada che sullo smartphone, per assistere l'utente fin dalla programmazione del viaggio. Una strategia condivisa per A4 Holding, Autovie Venete e Cav, in modo da affrontare al meglio l'esodo estivo, che da qualche anno è considerato "diffuso", cioè spalmato su periodi sempre più lunghi.

Collaborazione tra società e polstrada

Da una parte la prevenzione con il potenziamento dell'organico, dall'altra l’azione con una serie di attività per garantire la fluidità di traffico, l'informazione tempestiva e la risoluzione rapida delle emergenze. Il piano straordinario prevede inoltre un’intensa collaborazione con la polizia stradale e un efficace coordinamento tra le società concessionarie nella gestione dell'informazione, presegnalazione di code e predisposizione di interventi di deviazione.

Cantieri sospesi

In A4 e A31 tutti i cantieri verranno di norma sospesi nei fine settimana dei mesi di luglio e agosto (ad eccezione di interventi urgenti) per il periodo compreso tra il 1 luglio e il 12 settembre 2018, e le attività dei cantieri di pavimentazione stradale saranno effettuate solo sui raccordi esterni e sulle tangenziali in gestione. La stessa sospensione riguarderà i lavori di manutenzione delle pavimentazioni o della segnaletica nelle aree di servizio e sosta.

Presidi fissi per il soccorso meccanico

Nelle giornate di esodo, il personale di ditte incaricate sarà presente in corrispondenza delle intersezioni A4/A57 e A4/A27 per la predisposizione di eventuali deviazioni: gli ausiliari della viabilità saranno affiancati da personale di imprese qualificate per la segnalazione delle code. Sono inoltre previsti presidi fissi con una officina per il soccorso meccanico leggero posta in prossimità dei caselli autostradali, dislocata mediamente ogni 10 chilometri, e una per il soccorso ai mezzi pesanti (prevista ogni 30 chilometri) che garantiranno l’intervento in tempi rapidi dei carri attrezzi. Il tutto coadiuvato dall’indispensabile prevenzione e intervento delle pattuglie della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco e del Suem 118.

Info in tempo reale

L'informazione all'utenza sarà fornita dal centro operativo, attivo 24 ore su 24, tramite pannelli a messaggio variabile, news via telefono e web, webcam accessibili dal sito internet, collegamenti radiofonici con Isoradio e Radio Padova. Tutte le info utili sono disponibili in tempo reale su www.cavspa.it e sulla app InfoViaggiando. Sul tratto gestito da A4 Holding l’intera attività verrà coordinata dal Centro Operativo Viabilità: tutte le informazioni di quanto accadrà lungo le arterie verranno raccolte da apparati di vario tipo (dalle 236 telecamere per il rilevamento automatico degli incidenti ai 29 sensori di traffico, dalle 259 le colonnine SOS - disposte ogni 2 km lungo tutta la tratta sia in A4 sia in A31 - fino ai 24 sistemi di rilevazione meteo) e trasferite in tempo reale agli impianti di monitoraggio e controllo dello stesso Cov, dove gli operatori le elaboreranno e interpreteranno, attuando poi le più adeguate procedure di intervento.

L'app InfoViaggiando

E le tre concessionarie autostradali puntano molto sull'app InfoViaggiando, come si legge in un comunicato congiunto: "Dal mese di maggio InfoViaggiando sta rivoluzionando l’informazione sul traffico a portata di smartphone: un’unica app, con il relativo sito web, forniscono all'utenza informazioni H-24 in maniera univoca e coordinata su viabilità e traffico lungo la rete autostradale del Nordest, da Brescia a Trieste, grazie ad un progetto comune realizzato da Autovie Venete, CAV Concessioni Autostradali Venete e Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova. Un passo importante e decisivo sulla strada della collaborazione sempre più stretta tra concessionarie confinanti, che da tempo hanno avviato, seppur nella propria specificità e autonomia gestionale e con l’importante ausilio della polizia stradale, una quotidiana condivisione dell’attività e la pianificazione di comuni azioni finalizzate a garantire un migliore servizio all’utenza, soprattutto sotto il profilo della sicurezza. Una collaborazione consolidata dunque, che si rinnova con la presentazione congiunta dei rispettivi piani operativi per l’esodo estivo: l’esodo rappresenta, infatti, l’occasione per mettere in pratica queste collaborazioni e procedure condivise, affinando il risultato in termini di qualità del servizio reso all’utenza. InfoViaggiando e la predisposizione di piani coordinati tra loro conferma e formalizza questo sforzo comune di tre concessionarie verso un unico obiettivo a vantaggio dell’utente".

Acqua per le code, caffè per il sonno

In caso di necessità sono disponibili 12mila bottiglie d'acqua - da distribuire in collaborazione con la protezione civile - nonché un presidio sanitario fisso con ambulanza in corrispondenza dell'area di servizio di Arino Est. E poi procedure in caso di veicoli contromano, con uno schema di segnalamento e precise modalità di gestione dell'emergenza. Infine, un piano di comunicazione sui corretti stili di guida e prevenzione da colpi di sonno e incidenti stradali: in particolare un caffè offerto a tutti i viaggiatori nelle aree di servizio della A4, per tutta l'estate, tra la mezzanotte e le cinque delle notti di sabato e domenica.