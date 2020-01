Fuga di gas in officina durante le riparazioni di un'auto a gpl: ferito un meccanico

Paura nella mattina di martedì in zona Chiesanuova per l'esplosone di una bombola di gas all'interno di una officina di autoriparazioni. Verso le 10.45 i vigili del fuoco sono intervenuti per una delfagrazione verificatasi all’interno della Benvoluti di via Cave a Padova dove un meccanico è rimasto leggermente ferito.

La ricostruzione

Secondo la versione fornita di pompieri un tecnico era impegnato a lavorare sul serbatoio gpl di un’auto quando, per cause in corso di accertamento, si è verificato un violento rilascio di gas sotto pressione dalla bombola che si è innescato, provocando un'esplosione con il ferimento di una delle tre persone presenti. I vigili del fuoco arrivati dalla sede centrale hanno messo in sicurezza il luogo e la bombola che intanto era stata portata fuori. Il ferito, leggermente ustionato, è stato preso in cura dal Suem 118 e trasferito in pronto soccorso. L’esplosione ha provocato la rottura dei vetri, il danneggiamento di alcune auto per la proiezione di oggetti nell’ambiente e lo scardinamento di un portone oltre a un piccolo principio d’incendio spento dal personale dell’officina. Le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza e bonifica del luogo sono terminate dopo circa due ore.