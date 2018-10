Bomba Day a Carmignano: l'esplosione dell'ordigno bellico lungo la Postumia

É andato tutto secondo i piani: l'ordigno bellico inesploso e rimasto interrato per settant'anni in un campo di Carmignano è stato fatto brillare in totale sicurezza.

Il giorno dell'operazione

Il complesso piano di evacuazione e deviazione del traffico è stato eseguito senza problemi e l'esplosione controllata da parte del Secondo reggimento genio guastatori di Trento è stata ripresa dalle telecamere e osservata con curiosità a distanza di sicurezza. Domenica alle 8 a Colombare c'erano il sindaco Alessandro Bolis, il prefetto Renato Franceschelli, la protezione civile, le forze dell'ordine e tutti gli enti che hanno collaborato per il successo della delicata operazione.

Il video pubblicato sulla pagina Facebook del comune di Carmignano di Brenta a 30 metri dall'area dell'esplosione

Il ritrovamento

L'operazione Carmenta era in programma da mesi, da quando lo scorso aprile un agricoltore arando un campo in località Colombare aveva urtato un oggetto metallico e pesante . Quando ha capito di essere sopra una bomba, ha allertato carabinieri e artificieri. Un ordigno Mk 1-8 inglese risalente alla seconda guerra mondiale, lungo più di un metro, che per decenni è rimasto sotto poche spanne di terra lungo la trafficatissima strada Postumia e vicino alla linea ferroviaria.

Lo scoppio

È rimasto interrato più di 5 mesi, per organizzare le operazioni di brillamento e l'evacuazione dei residenti nel “giorno X”, fissato per il 14 ottobre. Un centinaio di famiglie sono state evacuate per precauzione dalle loro abitazioni di Carmignano, Grantorto e San Pietro in Gu. Il Comando forze operative Nord, in collaborazione con la prefettura e l'esercito, ha organizzato lo scoppio controllato. A mettere in atto le operazioni, gli uomini della brigata Julia. Attorno alla bomba, che non si poteva trasportare altrove, è stato costruito un imponente cumulo di materiale che ha trattenuto i frammenti dell'ordigno, formando uno strato protettivo.