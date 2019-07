Gli esplode in mano la bomboletta spray: ustionato e ferito un quarantenne nella Bassa

Grave infortunio nella serata di sabato a Merlara in via Malmercato dove i carabinieri della stazione di Casale di Scodosia sono intervenuti insieme al Suem per soccorrere D.D., classe 1979, che è rimasto ferito per l'esplosione di una bomboletta spray che spara vernice mentre la stava maneggiando.

Grandi ustionati

L'uomo è rimasto seriamente ustionato in varie parti del corpo ed è stato trasportato con l'elisoccorso al centro grandi ustionati dell'ospedale di Padova dov'è tuttora ricoverato in prognosi riservata, fortunatamente non in pericolo di vita. I militari stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente per capire se sia stato provocato dal malfunzionamento della bomboletta o dall'incauto utilizzo della stessa.