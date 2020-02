Fuga di gas ed esplosione nell'appartamento: anziana in fin di vita

Il malfunzionamento di un tubo del gas della cucina ha provocato un'esplosione nella tarda serata di lunedì a Galzignano Terme in via Valli Valsanzibio. Un'anziana nata nel 1939 è rimasta gravemente ustionata e trasportata d'urgenza in ospedale a Padova.

L'incidente e il salvataggio

Verso le 23.45 nell'appartamento si è verificata la deflagrazione che ha investito l'ottantunenne originaria di Monselice. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Abano Terme del colonnello Marco Turrini e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. La donna è stata trasportata d'urgenza in pronto soccorso a Schiavonia e nel cuore della notte trasferita in ospedale al Padova dov'è tuttora ricoverata in prognosi riservata per le gravi ustioni riportate. La casa ha subito danni molto pesanti, sono in corso ulteriori verifiche tecniche per appurare l'agibilità dell'edificio.