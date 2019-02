Fuga di gas: abitazione saltata in aria, nessuno in casa al momento dell'esplosione

Un esplosione tremenda, tanto che il botto ha allarmato tutto il quartiere ed è stata sentita anche a chilometri di distanza: una casa è completamente saltata in aria.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'esplosione

È successo in via Rienza, in zona Altichiero a Padova: dalle ore 8.15 di mercoledì 20 febbraio i vigili del fuoco sono impegnati in via Rienza a Padova per l'esplosione di un’abitazione isolata, avvenuta presumibilmente durante la notte. Al momento non risultano persone coinvolte. Sono ora in corso i controlli da parte del personale Usar (urban search and rescue) dei Vigili del Fuoco - intervenuti da Mestre e Treviso con 18 operatori - delle parti non raggiunte per escludere del tutto la presenza di persone all’interno dell’abitazione. La casa viene utilizzata saltuariamente dai proprietari e nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 febbraio era disabitata. L'esplosione (per una probabile fuga di gas) è avvenuta durante la notte, ma solo questa mattina se ne ha avuta notizia, quando alcuni passanti hanno allertato la sala operativa del 115. Le delicate operazioni di soccorso e controllo per il pericolo di crollo di tutta la struttura sono tuttora in atto.