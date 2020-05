Forte botto in tarda serata: esplode lo sportello Postamat nell'Alta, malviventi in fuga

Di solito aspettavano la piena notte per i loro colpi. Ma ai tempi del "lockdown" hanno pensato bene di anticipare il tentativo. Senza successo: malviventi in fuga nell'Alta Padovana dopo aver fatto esplodere uno sportello Postamat.

I fatti

È successo alle ore 23.30 circa di sabato 2 maggio a Onara di Tombolo: utilizzando una sostanza esplosiva ignoti hanno fatto saltare in aria l'intero sportello, danneggiandolo irreversibilmente, per poi fuggire a bordo di un'auto grigia. Da una prima stima effettuata dai carabinieri della locale stazione, giunti sul posto, i malviventi non sarebbero però riusciti a rubare alcuna banconota: all'interno del Postamat, infatti, sono stati ritrovati 26.000 euro. I carabinieri del Norm di Cittadella e quelli della stazione di Tombolo stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all'identità degli autori del tentato colpo.