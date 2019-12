Fanno saltare in aria il Postamat e fuggono con l’ingente bottino: è caccia ai malviventi

Potevano essere ancor di più. Ma già così è un ingente bottino: è caccia ai ladri che nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre hanno fatto esplodere uno sportello Postamat fuggendo con 8.000 euro.

I fatti

È successo alle ore 3.30 circa a Pontelongo, in largo Cavalieri di Vittorio Veneto: l’esplosione ha sventrato lo sportello consentendo ai malviventi di asportare circa 8.000 euro lasciandone però all’interno altri 20.000 poiché “disturbati” dall’arrivo della prima pattuglia dei carabinieri di Codevigo, giunti prontamente sul posto e raggiunti poi dal personale del Nor per sopralluogo e rilievi tecnici. I malviventi sono poi fuggiti a tutto gas a bordo di un auto, facendo perdere le proprie tracce: in corso le indagini con l’ausilio dei filmati a circuito chiuso per individuare i responsabili del colpo.